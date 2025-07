Ben McLemore è stato condannato a oltre 8 anni di prigione per stupro

È stata una giornata cruciale per la carriera e la vita di Ben McLemore, ex giocatore NBA condannato dal tribunale a 100 mesi (ovvero oltre 8 anni) di reclusione in un carcere statale dell’Oregon. La sentenza è stata emessa oggi dalla Corte del Circuito della contea di Clackamas, dopo che un tribunale con giuria lo ha ritenuto colpevole dei reati di stupro di primo grado, penetrazione sessuale non consensuale di primo grado e abuso sessuale di secondo grado in relazione a un caso risalente al 3 ottobre 2021. McLemore è stato invece assolto dall’accusa di abuso sessuale di secondo grado.

L’accusa ha ricostruito che l’incidente è avvenuto durante una festa nella casa di Robert Covington, allora compagno di squadra di McLemore ai Trail Blazers, a Lake Oswego, non lontano da Portland. La vittima, una donna di 21 anni, aveva bevuto in modo pesante e si era appisolata sul divano intorno alle 2 del mattino. Si sarebbe svegliata parzialmente verso le 6, quando McLemore avrebbe iniziato a penetrare con le dita i genitali della donna, azione seguita da un rapporto sessuale completo, senza che lei potesse acconsentire consapevolmente a causa della sua condizione di incoscienza.

Il processo si è protratto per circa 11 giorni, con una deliberazione di 10 ore da parte della giuria. McLemore, ex talento dei Kansas Jayhawks, era stato selezionato come 7° scelta assoluta al Draft NBA 2013 dai Sacramento Kings. Ha poi giocato complessivamente 556 partite NBA con diverse squadre (Kings, Grizzlies, Rockets, Lakers e Trail Blazers) fino al termine della stagione 2021‑22. Da allora era uscito dal giro NBA, giocando in Cina, Grecia, Spagna e Turchia. La sua ultima esperienza in campo risale alla passata stagione con la maglia dello Yukatel Merkezefendi Belediyesi, in Turchia.

Fonte: ESPN