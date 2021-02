Ben Simmons ferma Damian Lillard e si proclama il miglior difensore della NBA

Damian Lillard, nell’ultima partita, ha segnato 30 punti contro i Philadelphia 76ers, ma tirando appena 6/21 dal campo, il 29% scarso: solo una volta in questa stagione aveva fatto peggio, contro i Clippers a dicembre. Parte del merito va senza dubbio al suo diretto marcatore: Ben Simmons. La point guard australiana ha marcato Lillard per poco più di 8′, nei quali il giocatore di Portland ha segnato 10 punti tirando 3/9.

Una prestazione difensiva sicuramente discreta, che ha “gasato” Simmons a tal punto da portarlo a proclamarsi, al termine della partita, addirittura il “miglior difensore in NBA”.

Ben Simmons said “I think I’m the best defensive player in the NBA” while talking about the pride he takes guarding guys like Damian Lillard

— Kyle Neubeck (@KyleNeubeck) February 12, 2021