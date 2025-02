Ben Simmons ha scelto: firmerà con i Los Angeles Clippers

Ben Simmons poco fa ha concluso la sua esperienza poco fortunata ai Brooklyn Nets, accordandosi per il buyout e mettendo fine al suo contratto con qualche mese di anticipo. L’australiano tra pochi giorni sarà libero di firmare con qualsiasi squadra e nelle scorse ore aveva incontrato Cleveland Cavaliers, Houston Rockets e Los Angeles Clippers: proprio questi ultimi sono alla fine la sua scelta. Come riportato da Shams Charania, Simmons firmerà con i Clippers non appena uscirà dai waivers.

Just In: Three-time NBA All-Star Ben Simmons intends to sign with the Los Angeles Clippers after clearing waivers, league sources tell ESPN. pic.twitter.com/D37Tzmik46 — Shams Charania (@ShamsCharania) February 8, 2025

Simmons era arrivato ai Nets nel febbraio 2022, ma in bianconero ha giocato solo 90 partite da allora, tra l’altro con numeri sempre meno esaltanti. In questa stagione il giocatore sta mantenendo 6.2 punti, 5.2 rimbalzi e 6.9 assist di media, oltre la metà dei punti che segnava a Philadelphia quando fu All-Star per tre anni di fila. Ai Clippers ora l’arduo compito di recuperare un giocatore che nei suoi primi anni di NBA sembrava un fenomeno, molto versatile e utile, tanto che venne anche inserito per due volte nell’All-Defensive First Team stagionale.