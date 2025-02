Ben Simmons lascia i Brooklyn Nets: accordo per il buyout e futuro in NBA

Ben Simmons ha raggiunto un accordo di buyout con i Brooklyn Nets, diventando ufficialmente un free agent, secondo quanto riportato da ESPN. Questa notizia scuote il panorama NBA, suscitando grande interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Ben Simmons has agreed to a contract buyout with the Brooklyn Nets and now becomes a free agent, sources tell ESPN. https://t.co/rG8sq2urqH

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 8, 2025