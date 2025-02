Ben Simmons, occhio al possibile buyout: due squadre interessate

Ben Simmons potrebbe cambiare maglia nelle prossime settimane: i Brooklyn Nets sarebbero contenti di risparmiare parte degli oltre 40 milioni di dollari che il giocatore sta guadagnando in questa stagione, mentre l’australiano potrebbe cercare di rilanciarsi altrove e disputare i Playoff. Secondo quanto riportato da Shams Charania dopo la trade deadline NBA, Simmons e i Nets starebbero iniziando a trattare il buyout che renderebbe l’ex Sixers un free agent con qualche mese di anticipo.

Se dovesse succedere, due squadre interessate a Simmons sarebbero i Los Angeles Clippers e i Cleveland Cavaliers, entrambe particolarmente attive sul mercato nelle scorse ore. I Cavs sembrano intenzionati a fare sul serio per il titolo e alla deadline hanno aggiunto De’Andre Hunter, ciliegina sulla torta di una prima metà di stagione che li vede primi nella Eastern Conference con un record di 41-10.

Ovviamente ad oggi Ben Simmons è un lontanissimo ricordo del giocatore versatile e a tratti dominante visto a Philadelphia. Nei suoi anni ai Sixers, il prodotto di LSU era anche stato convocato all’All-Star Game 3 volte ed inserito nell’All-Defensive First Team in 2 stagioni. Da quando ha rotto con Philadelphie ed è successivamente stato ceduto ai Nets, Simmons non è però più stato lo stesso: tra infortuni e rendimenti scarsi, ha perso anche lo status di star e in bianconero non ha mai superato i 7.0 punti di media. In questa stagione sta per esempio mantenendo 6.2 punti, 5.2 rimbalzi e 6.9 assist di media in 33 partite.