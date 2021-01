Ben Simmons parla dopo essere stato quasi inserito nella trade per James Harden

Sono stati un paio di giorni difficili per Ben Simmons. Il nome del giocatore dei Philadelphia 76ers è stato incluso in recenti voci che minacciavano il suo futuro a Philadelphia a causa di James Harden. Ora che la situazione è finita e Harden è finito ai Brooklyn Nets, Simmons può finalmente dormire sonni tranquilli sapendo che il suo futuro sarà a Philadelphia, per ora.

La point guard dei 76ers alla fine ha rotto il suo silenzio tra tutte le recenti voci commerciali.

Simmons (continued): “I’m blessed. I get to play the game I love at the highest level in the world. There’s far worse things going on in the world. If you tell me I’ll never play the game again, that would be a different story.”