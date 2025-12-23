Ben Simmons, pausa dalla NBA per fare… il pescatore professionista

L’ultima partita ufficiale di Ben Simmons risale alla scorsa stagione, con la maglia dei Los Angeles Clippers. Terminato il suo contratto, l’australiano è rimasto free agent e non ha trovato un altro contatto. Prima chiamata assoluta al Draft NBA 2016, Simmons è stato tre volte All-Star prima di entrare in una spirale negativa che lo ha portato prima all’addio a Philadelphia e infine a ricoprire un ruolo sempre più marginale.

Di recente Simmons, 29 anni, è stato fotografato mentre coltivava un’altra grande passione: la pesca. Il giocatore ha postato nelle scorse settimane diverse foto che lo ritraevano a bordo di una barca con tanto di canna da pesca e foto con le prede catturate. Non un semplice passatempo, come si potrebbe invece pensare. Secondo quanto scritto da Marc J. Spears infatti Ben Simmons avrebbe deciso di prendersi una pausa dalla NBA per lanciarsi nel mondo della pesca professionistica.

Simmons è diventato proprietario dei South Florida Sails della Sport Fishing Championship, definita dall’ex Sixers come “la Formula 1 della pesca”. Nonostante i dubbi e le critiche che lo hanno accompagnato negli ultimi anni, Simmons comunque non sembra avere alcuna intenzione di chiudere definitivamente con il basket professionistico. L’intento espresso è chiaro: lavorare sul corpo e sulla mente per tornare a competere al massimo livello, non solo per sé stesso, ma anche per dimostrare a chi lo ha giudicato troppo presto finito che può ancora offrire valore sul parquet.