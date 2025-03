Ben Stiller ha festeggiato la vittoria dei Knicks su X mentre era agli Oscar

Ieri notte il mondo del cinema si è fermato per la cerimonia degli Oscar al Dolby Theatre di Los Angeles, evento in cui ha trionfato soprattutto il film “Anora” di Sean Baker. Ovviamente alla cerimonia erano però presenti tantissimi attori e personalità dello spettacolo, compresi alcuni che non erano candidati alla vittoria di una statuetta. Tra questi, due hanno colpito particolarmente: Adam Sandler e Ben Stiller.

Sandler, grande appassionato di basket, si è presentato in pantaloncini e felpa in mezzo a centinaia di persone in smoking e abito da sera. Durante la sua gag, Sandler ha sfidato il presentatore Conan O’Brien ad una partitella di basket in 5vs5.

Adam Sandler in his Sunday best at the #Oscars2025 pic.twitter.com/VvPViPTCAa — clubheartbreak (@clubheartbreak) March 3, 2025

Stiller ha fatto meglio: durante la stessa cerimonia ha twittato “KNICKS WIN”, celebrando la vittoria di New York su in casa dei Miami Heat al supplementare. La circostanza ha fatto scattare l’ilarità dei suoi followers, che si sono immaginati Ben Stiller intento a guardare la NBA mentre sul palco i colleghi venivano premiati in quella che per loro poteva diventare la serata più bella della loro vita.