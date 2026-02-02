Benjamin Netanyahu festeggia Deni Avdija All-Star: “Sei la nostra Stella di David!”

Deni Avdija è tra i convocati della Western Conference per l’All-Star Game di Los Angeles: la prima selezione per lui e in generale per un giocatore israeliano. Un evento storico, che corona una stagione fin qui ottima di Avdija, che con Portland sta mantenendo 25.5 punti, 7.2 rimbalzi e 6.7 assist di media. Il sostegno al giocatore è particolarmente controverso per via della sua nazionalità che corrisponde anche ad un sostegno malcelato al governo di Benjamin Netanyahu. Dato il contesto geopolitico soprattutto degli ultimi 2 anni, questa vicinanza è costata ad Avdija molte polemiche ma anche, dall’altra parte, un forte sostegno, tant’è che nelle votazioni dei tifosi il giocatore dei Blazers era stato 5° per numero di preferenze. Solo i voti di giocatori e giornalisti hanno impedito ad Avdija di essere convocato come titolare all’All-Star Game.

Una controversia che non farà altro che intensificarsi alla luce del tweet scritto poco fa da Netanyahu per celebrare la selezione di Deni Avdija all’All-Star Game. Il presidente israeliano ha definito il giocatore non una semplice stella, ma “la nostra Stella di David”.

“Deni, ogni volta che scendi in campo, il nostro Paese brilla di orgoglio. Per il Popolo di Israele non sei solo una stella, sei la NOSTRA Stella di David!” ha scritto Netanyahu. Negli ultimi anni Avdija ha espresso spesso solidarietà e sostegno a Israele, spesso in modo un po’ goffo: proprio meno di due settimane fa, aveva commentato stizzito di stare dalla parte del suo Paese semplicemente “perché viene da lì” e che tutto questo odio nei suoi confronti “è frustrante”.