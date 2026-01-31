nikola jokic

Bentornato, Nikola Jokic: com’è andata la prima partita dopo un mese di assenza

Home NBA News
Francesco ManziLascia un Commento su Bentornato, Nikola Jokic: com’è andata la prima partita dopo un mese di assenza

I Denver Nuggets hanno vinto nel giorno del rientro in campo di Nikola Jokic dopo un mese di stop dovuto a un infortunio al ginocchio patito a fine dicembre. La squadra di coach David Adelman ha prevalso 122-109 sui Los Angeles Clippers del duo Harden-Leonard. Il ritorno di Jokic è andato molto bene, anche da punto di vista personale: il serbo ha ripreso sostanzialmente da dove aveva interrotto, dominando nonostante i 24′ in campo.

Jokic ha chiuso con 31 punti, 12 rimbalzi, 5 assist e 3 recuperi, tirando 8/11 dal campo. Un rebus irrisolto per Ivica Zubac e la difesa dei Clippers, affossati poi anche dal core intorno a Jokic: 22 punti di Tim Hardaway Jr, 21 di Peyton Watson e 20 di Jamal Murray, che ora potrà tornare al ruolo di secondo violino dopo aver tirato la carretta per un mese.

Jokic è ancora in corsa per il premio di MVP, per rimanerlo non dovrà saltare più di 2 partite da qui a fine stagione. Il serbo si è invece già giocato uno dei due “gettoni” per partite da meno di 20′ proprio il giorno dell’infortunio, quando uscì dopo 19′ (esauriti questi due bonus, qualsiasi partita da meno di 20′ non verrà conteggiata nel totale per determinare l’eleggibilità ai premi di fine stagione).

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

jokic nuggets

Denver Nuggets, riecco Nikola Jokic: il tre volte MVP in campo stanotte

Francesco Manzi
jokic nuggets

Nikola Jokic, l’esito degli esami: buone notizie per i Nuggets ma lo stop sarà lungo

Francesco Manzi
jokic infortunio

Denver Nuggets in apprensione per l’infortunio di Nikola Jokic: è grave?

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.