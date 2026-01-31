Bentornato, Nikola Jokic: com’è andata la prima partita dopo un mese di assenza

I Denver Nuggets hanno vinto nel giorno del rientro in campo di Nikola Jokic dopo un mese di stop dovuto a un infortunio al ginocchio patito a fine dicembre. La squadra di coach David Adelman ha prevalso 122-109 sui Los Angeles Clippers del duo Harden-Leonard. Il ritorno di Jokic è andato molto bene, anche da punto di vista personale: il serbo ha ripreso sostanzialmente da dove aveva interrotto, dominando nonostante i 24′ in campo.

Jokic ha chiuso con 31 punti, 12 rimbalzi, 5 assist e 3 recuperi, tirando 8/11 dal campo. Un rebus irrisolto per Ivica Zubac e la difesa dei Clippers, affossati poi anche dal core intorno a Jokic: 22 punti di Tim Hardaway Jr, 21 di Peyton Watson e 20 di Jamal Murray, che ora potrà tornare al ruolo di secondo violino dopo aver tirato la carretta per un mese.

Nikola Jokić Returns, Denver Secures W! 🃏 31 PTS

🃏 12 REB

🃏 5 AST He’s the first player in NBA history to record 30+ PTS, 10+ REB, and 5+ AST while playing less than 25 MIN in a game 🤯 pic.twitter.com/CTPUCD3Pbw — NBA (@NBA) January 31, 2026

Jokic è ancora in corsa per il premio di MVP, per rimanerlo non dovrà saltare più di 2 partite da qui a fine stagione. Il serbo si è invece già giocato uno dei due “gettoni” per partite da meno di 20′ proprio il giorno dell’infortunio, quando uscì dopo 19′ (esauriti questi due bonus, qualsiasi partita da meno di 20′ non verrà conteggiata nel totale per determinare l’eleggibilità ai premi di fine stagione).