Bergamo arriva ad un passo dal completare un’incredibile rimonta, Verona si salva nell’ultimo minuto

WITHU BERGAMO – TEZENIS VERONA

82-85

(14-27; 11-17; 26-27; 31-14)

Inizio di gara scoppiettante dove gli attacchi hanno la meglio su delle difese non irresistibili. Verona riesce a trovare il primo vero parziale lanciandosi sul 18-10 a cavallo di metà periodo, Calvani ferma l’emorragia con un timeout ma gli ospiti non si fermano e, dalla lunetta, aumentano il vantaggio con Severini (20-10). Vecerina prova a scuotere i suoi da oltre l’arco, ma l’inerzia del gioco rimane nelle mani di Candussi e compagni bravi a colpire le disattenzioni della difesa orobica. A fine primo quarto Verona conduce sul 27-14.

Gli ospiti continuano a condurre anche in avvio di secondo quarto, Bergamo prova a stringere le maglie in difesa e a recuperare qualche pallone ma i tantissimi errori al tiro (2-12 da 2, 3-9 da tre) non fanno altro che portare acqua al mulino di coach Diana. Dopo il jumper di Jones Verona tocca il +19 (35-16), Caroti lo segue a ruota e gli ospiti raggiungono il nuovo massimo vantaggio sul 37-16. Primo vero punto esclamativo da parte dei gialloneri con due squilli di Easley, autore di 5 punti consecutivi per il primo mini break dei padroni di casa, ma gli ospiti rimangono largamente in vantaggio e al 20′ il tabellone recita 44-25.

Continua il dominio degli ospiti, bravi soprattutto a rendere difficile la vita ai bergamaschi nella metà campo offensiva: i ragazzi di coach Diana macinano punti arrivando più volte a flirtare con il +30 (65-36 al minuto 26), il pallino del gioco rimane nelle mani degli ospiti ben guidati dai punti di Jones nel pitturato ma la gara non è ancora chiusa: infatti verso fine periodo arriva una scossa da parte dei gialloneri, Pullazi realizza da tre, lo segue a ruota Purvis che, finalmente, si sblocca. A fine terzo quarto Verona è avanti di 20 sul 71-51.

Tomassini e Greene IV smorzano gli animi dei bergamaschi con due triple consecutive ma prontamente rispondono con la stessa moneta prima Masciadri e poi ancora Purvis per il -17. Bergamo è viva e con nuova linfa, arriva un altro tiro dalla lunga distanza con Zugno (82-62), Verona è totalmente in panico, Diana ferma la gara ma il timeout serve a pochissimo, Purvis è una furia e trascina i suoi sul -8 con 3 minuti da giocare, sarà Tomassini a fermare l’emorragia dopo quasi 5 minuti di polveri bagnate (84-76). Bergamo è lì, a soli due possessi di gioco, Pullazi capitalizza dalla lunetta e Easley punisce nel pitturato per il pazzesco -4. Nell’ultimo minuto Bergamo arriva ad un passo dal completare un incredibile rimonta, Tomassini chiude i giochi dalla lunetta per l’85-82 finale.

WITHU BERGAMO: Purvis 21, Masciadri 6, Easley 19+13rim, Bedini NE, Pullazi 10+9rim, Riboli NE, Aiello NE, Zugno 11, Vecerina 3, Parravicini 3, Da Campo 9+7rim, Seck 0

TEZENIS VERONA: Greene IV 15+6rim, Tomassini 16+5ast, Candussi 16+9rim, Caroti 8, Janelidze 6, Guglielmi 0, Colussa 0, Severini 7, Jones 17, Calvi NE, Beghini NE

Laureato in Scienze della Comunicazione all’Università di Bergamo. Pianista e compositore, grande appassionato di pallacanestro.