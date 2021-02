Bergamo piega anche Mantova e conferma l’ottimo momento: Cortese non basta ai biancorossi

WITHU BERGAMO – STAFF MANTOVA 70-67

(16-24, 24-12,15-11, 15-20)

Ottimo avvio per gli ospiti che tentano subito una mini fuga (2-12) grazie alle splendide giocate di Weaver (ben 7 punti con una tripla), Ghersetti e Bonacini. Bergamo fa fatica a trovare il bandolo della matassa complice anche la solida difesa mantovana che costringe spesso e volentieri all’errore gli uomini di coach Calvani. La Staff continua a fare tanta legna in entrambe le fasi di gioco soprattutto con James che prima va a realizzare 4 liberi e poi trova un pregevole canestro in torsione usando il tabellone (6-18). La Withu prova a scuotersi trovando un canestro dalla lunga distanza con Marsciadri e i liberi di Easley ma gli Stings continuano a pungere con la bomba realizzata da Cortese e i liberi di Ghersetti. Sulla sirena del primo quarto Easley realizza una splendida bomba che permette a Bergamo di chiudere sul -8 (16-24). Nel seondo periodo Bergamo sembra avere un altro piglio e infatti riesce a piazzare un break di 7-2 firmato da il solito Easley, Vecerina e Marsciadri che costringe coach Di Carlo a chiamare timeout per spezzare l’inerzia dei padroni di casa. Mantova riprende a segnare con una splendida azione di Ferrara poi il match si infiamma improvvisamente: Jones e Pullazi (bomba) permettono a Bergamo di impattare (28-28) ma nell’azione successiva Cortese trova un incredibile gioco da 4 punti (tripla + fallo) a cui risponde immediatamente ancora Pullazi che sembra letteralmente scatenato (31-32). I bergamaschi si portano addirittura avanti con il canestro del play Zugno ma i virgiliani non ci stanno e ritornano nuovamente in vantaggio grazie a 4 punti in rapida successione di Bonacini (33-36). Negli ultini 120 secondi altra vampata incandescente di Bergamo che con i liberi e la superbomba di Zugno e la penetrazione vincente di Bedini si portano a +4 all’intervallo lungo (40-36).

Al rientro in campo Bergamo allunga ulteriormente con la tripla di Da Campo e i canestri di Zugno e Pullazi ed è massimo vantaggio (47-36). La Staff dopo un lungo digiuno torna a smuovere il punteggio con le schiacciate del duo USA Weaver-James ma la With continua a mettere tanta energia sul parquet riuscendo a perforare facilmente la difesa ballerina mantovana con Zugno e Jones (52-45). Cortese realizza una tripla importante ma nell’ultima azione del terzo quarto Parravicini trova il canestro che vale il 54-47. L’ultimo periodo si apre subito con la bomba messa a segno da Verecina e la penetrazione di Zugno che mettono la Staff con le spalle al muro (60-49). Da Campo trova una tripla impressionante sulla sirena dei 24 secondi e Jones realizza nell’azione successiva il canestro del nuovo massimo vantaggio per Bergamo (65-51). Gli Stings raccolgono le ultime forze rimaste e provando a gettare il cuore oltre all’ostacolo realizzano un parziale di 2-12 grazie a 2 triple di Cortese (il migliore stasera tra i biancorossi) e il gioco da 3 punti di Maspero (67-63). La partita è totalemente riaperta ma negli ultimi istanti i padroni di casa riescono a gestire il match giocando saggiamente con il cronometro quindi costringendo al fallo sistematico gli ospiti. Bergamo riesce a trovare 3 liberi fondamentali realizzati da Zugno e Parravicini che tengono a debita distanza Mantova fino alla fine. Il canestro di Bonacini è ormai privo di significato per Mantova che cade al PalaAgnelli per 70 a 67.

TABELLINI

WITHU BERGAMO: Easley 13, Zugno 14, Parravicini 7, Da Campo 8, Pullazi 8, Marsciadri 4, Vecerina 6, Bedini 2. All: Calvani

STAFF MANTOVA: Ghersetti 3, James 10, Cortese 26, Bonacini 8, Weaver 15, Maspero 3, Ferrara 2, Infante 0. All: Di carlo