Beverley e Westbrook vogliono l’anello se i Lakers vincono l’NBA

I Los Angeles Lakers stanno competendo nei playoff NBA, anche se hanno perso gara-2 della loro serie di playoff nel secondo turno contro i Golden State Warriors, dopo aver conquistato meritatamente gara-1. Patrick Beverley e Russell Westbrook hanno fatto parte dei Lakers in questa stagione e sembra che entrambi vogliano gli anelli del campionato se Los Angeles dovessero davvero compere il miracolo.

“Russy dice, ‘hey Pat, se i Lakers vincono, voglio il mio anello’ “, ha detto Patrick Beverley tramite il Pat Bev Pod. “Non mentirò Russ, ragazzo, saremo vestiti e stirati, ragazzo, sarò lì ad aspettare il mio anello… Se vincono, chiamami come c***o vuoi chiamarmi Rone, io voglio quell’anello”.

“Hey Pat, if the Lakers win I want my ring” –@russwest44 (via @patbev21)

“I ain’t gonna lie Russ.. I’m gonna be right there waiting on that ring” –@patbev21 @PatBevPod @rone pic.twitter.com/Dbjri96tkZ

