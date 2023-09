Beverley ha detto che è “una c***ata” associare Leonard, George e i Clippers al load management

Patrick Beverley ha detto chiaramente che non gli piace che le stelle dei Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard e Paul George, vengano usate come manifesti del load management.

La neo guardia dei Philadelphia 76ers ha detto che è “una c***ata” associare Leonard, George e i Clippers al load management.

“Perché ogni volta che mostrano la squadra mostrano i Clippers? Su tutte le app che ho visto hanno mostrato Kawhi Leonard e Paul George. È una c***ata”, ha detto Beverley parlando del problema della gestione dei carichi nell’NBA, tramite il Pat Bev Podcast.

Patrick Beverley on the new load management rules

"Why every time they show the team they show the Clippers? Every app I've seen it on they showed Kawhi and PG. That's fucked up… They ain't load managing. They've just been hurt."

(Via @PatBevPod ) pic.twitter.com/34oVEFROkM

— BASKETBALL ON 𝕏 (@BasketballOnX) September 20, 2023