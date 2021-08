Beverley scambiato ancora: trade tra Memphis e Minnesota

Non sono passate nemmeno 48 ore e Patrick Beverley è stato nuovamente scambiato in una trade.

I Grizzlies infatti hanno ceduto l’ex giocatore dei Clippers ai Timberwolves. Minnesota è stata la prima squadra a mostrare interesse nei confronti di Beverley. A Memphis quindi arrivano Jarrett Culver e Juancho Hernagomez.

The Memphis Grizzlies are trading Patrick Beverley to the Minnesota Timberwolves for Jarrett Culver and Juancho Hernangomez, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 17, 2021