Biella strapazza una Mantova irriconoscibile: show time per la triade Lagana-Miaschi-Hawkins

EDILNOL BIELLA – STAFF MANTOVA 98-77



(29-16, 31-23, 15-18, 23-20)

Partono bene i padroni di casa che vanno sul 5-0, in men che non si dica, grazie alla doppia realizzazione di Miaschi; Mantova però risponde e trova 2 triple in rapida successione da parte del suo capitano Ghersetti (5-6). Biella prova a mettere il turbo e riesce a piazzare un break di 13-4 con Hawkins, Carroll, Barbante e Miaschi (18-10). La Staff accusa il colpo e fatica enormemente a trovare le giuste contromisure per fermare la potenza di fuoco biellese. Negli ultimi minuti del primo quarto i ragazzi di coach Galbiati aumentano ancora il loro vantaggio sui virgiliani grazie alle bombe di Bertetti, Miaschi e Lagana (29-16). Il secondo periodo si apre con la tripla di Cortese ma è solo una vana illusione di una ripresa dei biancorossi perchè l’Edilnol, trascinata dalla coppia Hawkins-Lagana, firmano un altro break pesantissimo stavolta di 16-5. Mantova tenta di rimanere in partita con i canestri di Veideman e le bombe di Cortese ma concede delle vere e proprie praterie alla formazione di casa, subendo numerosi contropiedi e concedendo facili tiri aperti dall’arco dei 3. Ed ecco allora che Biella ne approfitta di nuovo andando a segno con Bertetti e con uno stratosferico Miaschi (già 18 p. a referto) che sigla dapprima la bomba del 57-39 e poi trova addirittutra 3 liberi praticamente a tempo scaduto (ingenuità incredibile di Cortese) che vale il +21 (60-39).

Al rientro sul parquet Mantova prova a ricucire gradualmente il gap con i canestri di Infante e Veideman (tripla) ma la difesa è letteralmente un ‘colabrodo’ (cambi in difesa inesistenti) e Biella può realizzar facilmente con Barbante e Hawkins (64-49). Mantova ora è completamente sulle gambe mentre i piemontesi invece continuano a bombardare con il ‘cyborg’ Lagana e l’onnipresente Hawkins ed è timeout Stings sul 69-49. Ceron e Weaver riescono a realizzare 6 punti in striscia ma Lagana ne realizza altrettanti e allora il vantaggio al termine del terzo quarto resta di 18 lunghezze (75-57). Nell’ultimo periodo la musica non cambia: Biella continua a massacrare da ogni angolo del campo la Staff che oramai ha gettato la spugna sulla tripla del neoentrato Pollone che vale l’82-64 a 5′ dal termine del match. Nel garbage time Hawkins, Miaschi e Carroll fanno pura accademia e su Mantova ricalano le profonde tenebre perchè oltre alla sconfitta (98-77), Biella riesce anche a ribaltare la differenza punti negli scontri diretti (avendo perso solo di 12 punti all’andata), fattore fondamentale nella spietata bagarre per la lotta salvezza.

TABELLINI

EDILNOL BIELLA: Barbante 12, Miaschi 24, Lagana 24, Hawkins 16, Carroll 12, Bertetti 3, Berdini 3, Pollone 3, D’Almeida 2, Loro 0, Moretti 0, Vincini 0. All: Galbiati

STAFF MANTOVA: Cortese 12, Ceron 11, Maspero 1, Veideman 9, Gheersetti 14, Infante 9, Ferrara 2, Bonacini 4, Weaver 15. All: Di Carlo