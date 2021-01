Bilan e Bendzius trascinano la Dinamo: la vittoria con Cantù vale il terzo posto

Dinamo Banco di Sardegna Sassari-Acqua San Bernardo Cantù 98-92

(25-14; 23-22; 26-27; 24-29)

Nonostante i vari tentativi di rimonta di Cantù nel quarto periodo, la Dinamo Sassari batte l’Acqua San Bernardo Cantù 98-92 e chiude così il girone d’andata al terzo posto con 9 vittorie e 5 sconfitte (10-5 se si conta il successo dei sardi contro Roma). Cantù, invece, rimane al penultimo posto a 8 punti, ma giocherà il girone di ritorno con un Frank Gaines in più che già oggi ha dimostrato di non aver perso quella verve che aveva permesso alla guardia nativa di Fort Lauderdale di portare Cantù ai playoff nel 2018.

Parte subito forte Sassari, che con Spissu e Bilan si porta subito sul 9-2. Pecchia e Gaines però provano a riportare Cantù a contatto, ma la Dinamo trova con facilità il fondo della retina e al 6′ è avanti 14-7. La tripla di Gaines vale il -4 Cantù, ma Sassari prende in mano le redini del match e trascinata dal duo Bendzius-Bilan realizza un parziale di 8-0, che vale il 22-10. Sassari controlla il vantaggio e al 10′ è avanti 25-14.

In apertura di secondo quarto Spissu firma il +13 e Sassari, dopo il canestro di Procida firma un mini parziale di 5-0, che regala ai ragazzi di coach Pozzecco il massimo vantaggio: 32-16. Dopo la tripla di Johnson, le due squadre sbagliano molto e rimangono quasi 4′ senza segnare punti. Il primo a trovare il fondo della retina è Gaines che porta Cantù a -10: 32-22. Bilan sblocca l’attacco sassarese, ma Cantù prova a ridurre ulteriormente il gap e il solito Gaines firma il -8: 35-27. Bilan e Gentile si caricano sulle spalle l’attacco sassarese e la Dinamo torna così sulla doppia cifra di vantaggio: 41-29. Il quarto scivola via senza nessuna particolare emozione e Sassari all’intervallo è avanti 48-36.

Al rientro dagli spogliatoi, la Dinamo entra più concentrata e la tripla di Bendzius vale il +17: 55-38. Smith firma il primo canestro della ripresa di Cantù, ma l’inerzia del match rimane tutta nelle mani della Dinamo che con il canestro di Bilan vola a +19: 59-40. Leunen e Gaines provano a caricarsi sulle spalle l’attacco canturino, ma Sassari risponde presente e al 27′ la Dinamo è avanti 68-53. Dopo il 74-56 di Gentile, Cantù stringe le maglie in difesa e trova con facilità il fondo della retina e all’ultimo mini intervallo dopo la straordinaria schiacciata di Procida allo scadere è sotto di 11 punti: 74-63.

Sassari continua ad avere difficoltà in fase offensiva e Gaines prima e Johnson poi, firmano il -7 Cantù: 74-67. Bendzius, dopo il -5 di Procida interrompe il parziale di 0-13 canturino e riporta Sassari sul +8: 77-69. Cantù però non molla la presa e con Kennedy, a sorpresa, torna a -4: 77-73. Bendzius e Bilan sono una vera e propria spina nel fianco per la difesa canturina e a 3′ dalla fine la Dinamo è avanti 89-78. Smith e Baheye credono ancora alla rimonta e a 30″ dalla fine i lombardi sono sotto di 4: 94-90. Katić e Gentile chiudono però il match e Sassari vince 98-92.

Dinamo Banco di Sardegna Sassari: Katić 11, Burnell 11, Gentile 11, Bilan 27, Treier 0, Gandini 0, Martis NE, Spissu 12, Re NE, Sanna NE, Krušlin 0, Bendzius 26

Acqua San Bernardo Cantù: Smith 21, Leunen 8, Kennedy, Pecchia 3, Gaines 23, Johnson 14, La Torre 0, Bigby-Williams 0, Lanzi NE, Procida 14, Kennedy 7, Baparapè NE, Baheye 2

Foto: basketball.championsleague

