Bill Russell sull’assalto al Congresso: “Quanti morti se ci fossero stati dei neri? Trump via subito”

Anche la leggenda NBA Bill Russell ha preso chiaramente posizione condannando l’assalto al Congresso di ieri. L’ex giocatore dei Boston Celtics, da anni diventato un noto attivista per i diritti civili, ha attribuito chiaramente le responsabilità dell’azione al presidente uscente Donald Trump.

“Quanto ci avrebbe messo la Guardia Nazionale a intervenire se ci fossero stati degli afroamericani coinvolti? E quanti sarebbero stati uccisi?“, si è chiesto Russell in un tweet che prosegue così: “Questi non sono gli Stati Uniti! Un presidente in carica codardo, Donald Trump, è responsabile di tutto questo e del fatto che ci sia una bandiera confederata fuori dal Senato. Come potevano non sapere che sarebbe successo?”.

How long would it take to deploy the National Guard if they were black & how many would be dead? This is NOT#America! A sitting #President did this @realDonaldTrump #Coward & yes that is a #Confederate flag outside the Senate chamber. How did they not know this would happen? pic.twitter.com/MNgFZIthJ2 — TheBillRussell (@RealBillRussell) January 6, 2021

Qualche ora dopo Russell ha pubblicato un altro tweet: “Ieri è sembrato un giorno lunghissimo ma pensate quanto sembrerà lungo ogni giorno, ora e minuto nei prossimi 13 giorni (fino alla fine ufficiale del mandato, ndc). Per questo Trump deve essere rimosso adesso, è stato lui a creare tutto ciò”, ha detto chiaramente la leggenda del basket mondiale. Poi l’ex centro ha proseguito con delle domande retoriche: “Quante persone sono state arrestate? È stata tracciata una linea che non potrà più essere valicata?”, alle quali ha risposto: “Troppo poco e troppo tardi”. Infine ha invocato il 25° emendamento secondo il quale il vice-presidente può prendere il potere nel caos in cui venga sfiduciato dalla maggioranza dell’esecutivo. Una proposta che la presidentessa della Camera, Nancy Pelosi, ha avanzato invitando Mike Pence (l’attuale numero 2 del Governo USA) ad assumere il comando.

Think how long yesterday seemed, think how long each day, hr, min will seem in the next 13 days @realDonaldTrump needs to be removed now! He did this & has been doing this. How many arrested? Finally a line some enablers will not cross? Too little too late. 25thAmendmentNow pic.twitter.com/3ygkIPP33r — TheBillRussell (@RealBillRussell) January 7, 2021

