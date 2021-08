Bill Russell vende la sua casa lasciandovi dentro la sua bacheca dei trofei

Per diversi decenni, dopo la fine della sua carriera da giocatore, Bill Russell ha vissuto su Mercer Island, un’isola del Lago Washington, nei pressi di Seattle. In questi giorni la casa è stata messa in vendita per un prezzo che si aggira intorno ai 2.6 milioni di dollari.

Una somma tutto sommato contenuta, se paragonata ad alcune vendite di ville da parte dei giocatori NBA attuali. La casa sarà però particolarmente “ricca”, perché Russell ha annunciato che vi lascerà la propria bacheca dei trofei e una palla autografata. Tutto andrà al futuro acquirente.

“Mi sono lasciato alle spalle la mia bacheca dei trofei e una palla autografata per il prossimo proprietario della casa, spero che se la goda almeno quanto ho fatto io negli ultimi 50 anni circa” ha dichiarato Bill Russell a bizjournal.com.