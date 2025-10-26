Bill Simmons si interroga su un possibile scambio LeBron-Embiid

Per la prima volta dal suo ingresso in NBA nel 2003, LeBron James ha saltato la gara d’esordio della stagione a causa di problemi fisici. Una notizia che ha immediatamente acceso il dibattito sul futuro della stella dei Los Angeles Lakers, destinato a diventare free agent nell’estate 2026. Bill Simmons si è interrogato sul possibile scambio LeBron-Embiid.

Le condizioni di Embiid e i dubbi sui Sixers

Mentre LeBron è ai box, anche Joel Embiid non sembra attraversare il suo momento migliore. Pur essendo in campo, il centro dei Philadelphia 76ers appare condizionato da problemi fisici che ne limitano l’impatto.

Il noto giornalista e opinionista Bill Simmons ha affrontato la questione nel suo ultimo podcast, esprimendo dubbi sulla compatibilità tra Embiid e il nuovo corso dei Sixers, costruito attorno ai giovani Tyrese Maxey e VJ Edgecombe.

“Maxey ed Edgecombe corrono, corrono sempre. Embiid non si sposa con quel ritmo. Ti può dare 20 minuti, prendere qualche rimbalzo, ma non accetterà mai un ruolo ridimensionato senza creare tensione”, ha dichiarato Simmons.

Bill Simmons: “Uno scambio Embiid-LeBron? Non funzionerebbe”

Durante la discussione, Simmons ha lanciato una provocazione: “Accetteresti, oggi, uno scambio tra Joel Embiid e LeBron James se fossi il GM dei Lakers?” La risposta, secondo lui, è no. “Sarebbe negativo sia per i Sixers che per la lega se dovessero cedere Embiid per vincere. Mi auguro possa tornare al 100%, ma i suoi infortuni sono un problema serio”, ha aggiunto.

Con LeBron James alle prese con acciacchi e un possibile addio a Los Angeles all’orizzonte, e Joel Embiid che fatica a trovare continuità, le due franchigie vivono momenti di incertezza.

Il prossimo futuro di entrambe le superstar sarà cruciale non solo per Lakers e Sixers, ma anche per gli equilibri dell’intera NBA.