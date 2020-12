Black out Varese nel terzo quarto, Reggio Emilia vince a Masnago

Pallacanestro Openjobmetis Varese – Unahotels Reggio Emilia: 76-89

(12-14, 23-19, 8-24, 33-32)

E’ ancora un altro parziale a ferire Varese nell’undicesimo turno di LBA. Dopo il duro colpo con Milano, anche Reggio Emilia riesce ad abbattere i varesini con un break doloroso tra secondo e terzo quarto: con un parziale di 2 a 21 – in un terzo quarto da soli 8 punti a 24 per Reggio – dopo il 41 a 40, la Openjobmetis affonda sotto i colpi di un Brandon Taylor sempre efficace, in grado di creare per sé (28 punti, massimo stagionale) e per i compagni. Influenti sul risultato finale di 76 a 89, l’8/32 da oltre l’arco dei tre punti che, nonostante riaccenda le speranze nel finale di gara con le bombe di Strautins (21 punti) e Jakovics (18 punti), rallenta la squadra di Massimo Bulleri. Si vede troppo poco Douglas (6 punti con 7 assist), non basta un altro ventello (21) per Luis Scola. Oltre a Taylor, Reggio Emilia manda quattro uomini in doppia cifra per assicurarsi la vittoria: Candi con 15 punti, Johnson con 11, Bostic con 10 ed Elegar con 10.

La gara

E’ un primo quarto a bassissima percentuale. Entrambe le squadre faticano a mettere la palla nel cesto: dei 22 tiri totali tentati dai varesini 13 arrivano dall’arco dei tre punti, ma sono solo 2 quali segnati. Spesso i tiratori biancorossi sono liberi dall’arco, ma hanno i polpastrelli freddi. Dall’altra parte Reggio Emilia si affida alle penetrazioni di Brandon Taylor, l’unico che sul campo tira con costanza dal campo (2/4 da due, 1/1 da tre).

Varese pulisce le percentuali da oltre l’arco con Ingus Jakovics che in apertura di secondo quarto trova due triple consecutive. I padroni di casa possono sganciarsi dalla UNAHOTELS sfruttando alcune letture nel pitturato e una grande giocata difensive di Anthony Morse, andando sul 20 a 16, ma gli ospiti ricuciono e si portano sopra. Elegar dà una scossa ai suoi per dare vita ad un parziale da 6 a 15 (per il 26-31) che costringe coach Massimo Bulleri a chiamare timeout. Appena Varese torna sul campo, la squadra di Bulleri segna un contro parziale di 9 a 2 in cui Toney Douglas segna il primo canestro e Luis Scola sale a quota 12 per sorpassare la Reggiana prima di andare negli spogliatoi sul 35 a 33.

Il secondo tempo inizia replicando un nuovo punto a punto da cui, questa volta, sembra essere Reggio Emilia la prima in grado di staccarsi e allungare. Varese fatica a costruire la manovra offensiva, mentre la UNAHOTELS alza l’intensità difensiva e le percentuali dal campo. Le mani veloci di di Taylor rubano palloni in difesa e producono punti (22 personali per l’americano al 30′) importanti in attacco, Candi fa 4/5 al tiro e alimenta il break di 2 a 17 costruito dalla squadra di Antimo Martino dopo l’ultimo vantaggio varesino sul 41 a 40.

Si allarga il parziale, aumenta il vantaggio reggiano sul 45 a 61. Varese spezza un parziale aperto di 12 a 0 con una schiacciata spettacolare di Anthony Morse seguito da una tripla di Arturs Strautins. Punti che non servono però a riaccendere gli animi dei varesini che provano a cambiare il destino della gara con più accenni di una reazione nella parte centrale del quarto quarto, ma è tutto vano. Trovando pochissima fortuna da oltre l’arco con un basso 6/29, Scola e compagni cercano fortuna nel pitturato: Jakovics e l’argentino attaccano il ferro e accorciano sul 63 a 75, Strautins battezza la difesa un paio di volte per tagliare sulla doppia cifra, ma è troppo tardi per la Openjobmetis. A Masnago termina 76-89.

Tabellino:

Varese: Morse 4, Scola 21, De Nicolao 0, Jakovics 18, Ruzzier 2, Andersson 0, Strautins 21, De Vico 4, Ferrero NE, Douglas 6, Librizzi NE, Virginio NE;

Reggio Emilia: Bostic 10, Candi 15, Baldi Rossi 4, Porfilio 0, Taylor 28, Giannini 2, Elegar 10, Besozzi NE, Johnson 11, Bonacini NE, Diouf 0, Kyzlink 9;

Foto copertina: sito ufficiale Unahotels Reggio Emilia

