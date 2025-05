Blackout a Trieste: partita sospesa due volte nell’ultimo minuto con le squadre in parità

Situazione davvero insolita e grottesca a Trieste, dove questa sera si stava disputando Gara-4 tra i padroni di casa e la Pallacanestro Brescia. Con le due squadre in parità a quota 77 (in caso di vittoria Brescia passerebbe il turno) con 50” da giocare nel quarto quarto, si sono spente all’improvviso gran parte delle luci del palazzetto. La partita è così stata sospesa per diversi minuti, fin quando il problema non è stato risolto. O almeno così sembrava.

Giusto il tempo di un tiro di Denzel Valentine finito sul ferro e, circa 20” dopo la ripresa del gioco, le luci si sono spente di nuovo lasciando le due formazioni incredule. Il gioco è stato quindi fermo per altri minuti, senza che nessuno capisse se si sarebbe ripresa la gara. Alla fine, mentre si ipotizzava anche una vittoria a tavoli di Brescia, la luce è tornata una seconda volta e le squadre hanno potuto concludere i tempi regolamentari. Una stoppata di Brown e un errore di Trieste hanno concluso il quarto periodo proprio sul 77-77, decretando un supplementare che mentre scriviamo si sta ancora disputando. Nella speranza che i blackout siano finiti.

Foto: Pallacanestro Trieste