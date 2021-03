Blake Griffin ha definito Doc Rivers il GOAT: ecco perché

È stato durante il suo periodo con i Los Angeles Clippers che Blake Griffin è diventato uno dei migliori lunghi del gioco e il suo coach ai tempi era Doc Rivers. Sebbene quell’esperienza non abbia portato un titolo, Griffin ha grande rispetto per Rivers, soprattutto il suo potere di motivare i suoi giocatori.

A Bleacher Report, Griffin ha risposto a tutti i tipi di domande dei tifosi. Un fan in particolare ha chiesto come fosse Rivers come allenatore e l’ex star dei Clippers ha risposto così:

“Doc è uno dei migliori motivatori di tutti i tempi. Sa fare dei discorsi pre-partita incredibili. Una volta in particolare a Cleveland, quando c’erano LeBron, Kyrie e Kevin Love. Si è concentrato sul fatto che per tornare qui saremmo dovuti arrivare alle Finals e il tutto è stato motivazionale. Una cosa fa meglio di chiunque altro: la sua capacità di parlare e motivare i ragazzi”.

Blake Griffin ha trascorso sette stagioni e mezzo con i Clippers. In quel lasso di tempo la squadra è arrivata ai playoff sei volte. Purtroppo però non sono mai riusciti neanche arrivare alle finale di Western Conference e per questo sono stati parecchio criticati.

