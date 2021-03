Blake Griffin ha esordito in maglia Brooklyn Nets contro Washington

Non è stato esattamente un esordio scoppiettante, ma comunque un buon inizio per Blake Griffin che stanotte ha giocato la sua prima partita con la maglia dei Brooklyn Nets, ormai ad un paio di settimane di distanza dalla sua firma con la franchigia. Il lungo, che non giocava da inizio febbraio quando era stato messo fuori squadra da Detroit, è stato in campo 15′ nella vittoria su Washington ed ha segnato 2 punti, con 2 rimbalzi e 1 stoppata.

Una curiosità sulla partita di Griffin: l’unico canestro segnato è stato una schiacciata, la sua prima dal dicembre del 2019.

Blake Griffin opens his scoring in Brooklyn with a jam 💪 (via @BrooklynNets)pic.twitter.com/VVXvE1eYvs — Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) March 22, 2021

