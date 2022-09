Blake Griffin ha finalmente trovato squadra in NBA

Dopo qualche giorno dall’inizio dei training camp NBA, Blake Griffin, rimasto free agent per tutta la offseason, ha finalmente trovato squadra. Come riportato da Adrian Wojnarowski, Griffin firmerà un annuale garantito (probabilmente al minimo salariale) con i Boston Celtics. Il lungo sarà quindi il naturale sostituto dell’infortunato Danilo Gallinari e colmerà anche parte dei minuti di Robert Williams III, assente per i prossimi 2-3 mesi.

Griffin, 33 anni, è reduce da una stagione e mezza ai Brooklyn Nets, ma negli ultimi mesi era completamente uscito dai piani di Steve Nash. Il veterano era poi stato ripescato ai Playoff, proprio contro Boston, senza però riuscire ad evitare lo sweep subito dai bianconeri al primo turno. Nella scorsa stagione, Blake Griffin ha segnato 6.4 punti di media con 4.1 rimbalzi.

Free agent Blake Griffin has agreed to a one-year, fully guaranteed deal with the Boston Celtics, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 30, 2022