Blake Griffin sul ritorno a Detroit: “Di certo non mi aspettavo una gomitata in faccia”

È stato un ritorno a Detroit da avversario molto polemico per Blake Griffin. Polemiche che comunque non sono uscite dal rettangolo di gioco, nonostante la gomitata che il veterano ora ai Brooklyn Nets si è preso da parte dell’ex compagno Isaiah Stewart, espulso nel secondo quarto. Ma non c’è stato solo quell’episodio: dopo una schiacciata, qualcosa che Griffin aveva già fatto all’esordio dei Nets e dalla quale si era astenuto per tutto il 2020 con i Pistons (volontariamente?), il giocatore si è girato verso la panchina di Detroit urlando “I stil got it! I still got it!”, ovvero “Ce la faccio ancora!”. In un’altra occasione, dopo un rimbalzo offensivo e successivo canestro, BG si è girato verso la panchina dei Pistons guardandola male e, forse, proferendo qualche altra parola.

HARDEN WITH THE LOB TO BLAKE 😱 Griffin with a stare down of the Detroit bench 😳 pic.twitter.com/WjbhI84hQg — SportsCenter (@SportsCenter) March 27, 2021

Nel post-partita Dwane Casey ha cercato di placare possibili polemiche, rifiutandosi di rispondere alle tante domande dei giornalisti su Griffin, dicendo di non voler parlare dei giocatori avversari. Si sono visti messaggi di affetto migliori per un ex giocatore, ma anche Griffin non si è lasciato andare a sentimentalismi, con una nota piccata sulla gomitata ricevuta da Stewart: “Sono una squadra che gioca molto duro. Certo, non so se ci fosse da aspettarsi una gomitata… Ma sapevo che sarebbe stato difficile, che avrebbero giocato duro. Ma questa cosa non mi ha infastidito, fa parte del gioco”.

"I don't think you expect to get elbowed" Blake Griffin talks about going up against his former Detroit teammates pic.twitter.com/07uMjkNgeq — Nets Videos (@SNYNets) March 27, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.