Blu Basket Bergamo, siamo al capolinea: cos’è successo nelle ultime settimane?

La Blu Basket Bergamo, società di pallacanestro che milita nel campionato di Serie A2, è al centro di una crisi economica e gestionale che nelle prossime ore porterà alla rinuncia alla partecipazione al campionato, come riportato da BergamoNews. La notizia era nell’aria dopo che la trasferta di Brindisi, prevista per domenica 8 febbraio, era stata inizialmente messa in dubbio e poi cancellata.

Una crisi economica e societaria

La situazione è precipitata nelle ultime settimane a causa del mancato pagamento degli stipendi, che secondo le ultime ricostruzioni non vengono corrisposti ai giocatori da novembre scorso. Questo ritardo ha provocato tensioni interne e difficoltà pratiche: alcuni atleti sarebbero stati costretti a lasciare i loro alloggi per morosità. Come riportato infatti sarebbero addirittura intervenuti i Carabinieri nei Privilege Apartments di Vimercate per sfrattare 5 giocatori e il team manager del club bergamasco. Ma anche altri aspetterebbero i pagamenti, come Excelsior, società bergamasca con cui da dicembre si era fatto un accordo e che aveva concesso la palestra alla squadra in più di un’occasione.

In questo clima nelle scorse settimane Stefano Mascio si era dimesso da presidente (rimanendo proprietario del club) dopo aver portato la squadra da Treviglio prima a Orzinuovi e poi, dopo una sola stagione, a Bergamo. Mascio era stato sostituito da Riccardo Baruffi come presidente ad interim ma il dirigente aveva a sua volta dato le dimissioni mercoledì sera, prima del match contro Rieti.

Il gruppo squadra si allenato questa mattina a Carugate, ma è destinata ad essere l’ultima seduta del club biancoblu: secondo BergamoNews, molti tesserati avrebbero già accordi per trasferirsi altrove nei prossimi giorni.

Reazioni e preoccupazioni

La situazione aveva suscitato preoccupazione anche fuori dal campo: la GIBA ha espresso forte vicinanza agli atleti in difficoltà, sottolineando come i ritardi nei pagamenti stiano mettendo seriamente a rischio la vita personale e familiare degli sportivi.

Allo stesso tempo, l’Unione Sindacale Allenatori Pallacanestro (USAP) ha emesso un comunicato di solidarietà nei confronti di staff tecnico e lavoratori della Blu Basket, auspicando che vengano garantite tutte le condizioni contrattuali necessarie.

Conseguenze sportive e prospettive future

La Serie A2 si ritroverà ora orfana di una squadra a praticamente metà stagione: la Blu Basket Bergamo era 11° in classifica con 13 vittorie e 12 sconfitte, potendo ambire ancora a un posto nei Playoff. Si tratta della seconda società che sparisce dal nostro panorama cestistico in questa stagione sportiva, dopo il caso Trapani Shark nella massima serie.

Foto: Blu Basket Bergamo