Blu Basket Bergamo, ufficiale l’irrevocabile decisione di ritirarsi dal campionato di A2

In data odierna la società Blu Basket 1971 ha comunicato in maniera ufficiale alla Lega Nazionale Pallacanestro e alla Federazione Italiana Pallacanestro la propria irrevocabile decisione di ritirarsi, con decorrenza dalla data odierna, dal Campionato di serie A2 maschile a causa della sopravvenuta e oggettiva impossibilità di sostenere i futuri impegni economici, finanziari e organizzativi connessi alla partecipazione al suddetto campionato.

La società Blu Basket 1971, nella suddetta comunicazione, ha rimarcato la sua piena disponibilità a collaborare con gli organi competenti per l’espletamento di ogni adempimento conseguente, anche ai fini della regolarizzazione amministrativa e federale della propria posizione.

La società Blu Basket 1971 intende ringraziare tutti i suoi tesserati per l’impegno profuso in questi mesi di attività agonistica e tutti i tifosi che l’hanno sostenuta nel corso di questo campionato.

Fonte: ufficio stampa Blu Basket 1971