blu basket bergamo

Blu Basket Bergamo, ufficiale l’irrevocabile decisione di ritirarsi dal campionato di A2

Home Serie A2 News
Francesco ManziLascia un Commento su Blu Basket Bergamo, ufficiale l’irrevocabile decisione di ritirarsi dal campionato di A2

In data odierna la società Blu Basket 1971 ha comunicato in maniera ufficiale alla Lega Nazionale Pallacanestro e alla Federazione Italiana Pallacanestro la propria irrevocabile decisione di ritirarsi, con decorrenza dalla data odierna, dal Campionato di serie A2 maschile a causa della sopravvenuta e oggettiva impossibilità di sostenere i futuri impegni economici, finanziari e organizzativi connessi alla partecipazione al suddetto campionato.

La società Blu Basket 1971, nella suddetta comunicazione, ha rimarcato la sua piena disponibilità a collaborare con gli organi competenti per l’espletamento di ogni adempimento conseguente, anche ai fini della regolarizzazione amministrativa e federale della propria posizione.

La società Blu Basket 1971 intende ringraziare tutti i suoi tesserati per l’impegno profuso in questi mesi di attività agonistica e tutti i tifosi che l’hanno sostenuta nel corso di questo campionato.

Fonte: ufficio stampa Blu Basket 1971

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

stefano mascio

Blu Basket Bergamo, siamo al capolinea: cos’è successo nelle ultime settimane?

Francesco Manzi
Rondodasosa Bergamo

Cosa c’entra Rondodasosa con la Blu Basket Bergamo?

Alessandro Saraceno
messina fioretti

Panchine bollenti in Serie A e A2: tutti i nomi del valzer degli allenatori

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.