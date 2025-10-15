Boban Marjanovic Wembanyama

Boban Marjanovic non crede all’altezza ufficiale di Wembanyama

Alessandro Saraceno

Il fenomeno dei San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, sembra non smettere di crescere – letteralmente – ma Boban Marjanovic non crede nella sua altezza.

Prima dell’inizio della stagione NBA 2025-26, la stella francese è stata ufficialmente misurata a 2,26 metri (7’5” senza scarpe), quasi 5 centimetri in più rispetto allo scorso anno.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Brian Windhorst di ESPN, l’altezza reale di Wembanyama potrebbe essere ancora superiore: circa 2,31 metri (7’7”). Una teoria confermata anche da Boban Marjanović, veterano NBA alto 2,24 metri.

“Io sono 7’4” (2,24 m). E guardando Victor, devo alzare lo sguardo: impossibile che sia più basso di me”, ha raccontato Boban Marjanović su Victor Wembanyama durante NBA Today.

“Da rookie era ufficialmente 7’3”, ma non era vero”, ha aggiunto Windhorst. “Credo fosse già 7’5”. Ora è listato come 7’5”, ma penso che non ufficialmente stia arrivando a 7’7”.”

Wembanyama, il giocatore più alto della NBA

Con i suoi 2,26 metri, Victor Wembanyama è attualmente il giocatore più alto dell’intera NBA, entrando nella top 10 dei più alti nella storia della lega. Se la sua altezza dovesse davvero raggiungere i 2,31 metri, il francese eguaglierebbe Gheorghe Mureșan e Manute Bol, i due giocatori più alti mai registrati in NBA.

Numeri da superstar in appena due stagioni

Oltre all’altezza, anche le statistiche di Wembanyama sono da record. In sole due stagioni NBA, il giovane talento dei San Antonio Spurs viaggia a 22,5 punti, 10,8 rimbalzi, 3,8 assist, 3,7 stoppate e 1,2 palle rubate di media a partita. Numeri impressionanti che confermano il suo status di fenomeno generazionale e di futura icona globale del basket.

