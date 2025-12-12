Boban Marjanovic torna in campo e ritrova Doncic

Roberto Caporilli

Boban Marjanovic torna a giocare. Il centro serbo rimette le scarpette dopo le esperienze con Fenerbahce e

Marjanovic ha firmato per il KK Ilirija, squadra del massimo campionato sloveno. Per lui un accordo fino al termine della stagione, messo nero su bianco da Sasha Doncic, il papà di Luka, direttore sportivo del club. Diversi addetti ai lavori parlano di una intercessione decisiva del suo grande amico Luka. Vedremo se Marjanovic, a 38 anni, sarà ancora in grado di fare la differenza in Europa.

Al momento il team di Lubiana occupa la seconda posizione nel campionato domestico ed è penultimo nel suo girone di Lega Adriatica. Dopo aver ceduto un altro veterano, Ognjen Jaramaz, ai “cugini” del Cedevita Olimpia, coach Modric si affiderà a Marjanovic per rincorrere la salveza in ABA Liga.

