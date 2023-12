Body Shaming nel basket femminile: la insultano ma viene espulsa lei

Brutto episodio di body shaming con epilogo incredibile nel campionato di Serie C Femminile lombardo.

I fatti risalgono a domenica scorsa, precisamente alla sfida fra CAT Vigevano e Accademia Basket Alto Milanese, decima giornata del girone D di Serie C Femminile in Lombardia. A raccontare l’accaduto la sfortunata protagonista, Federica Scalvini, capitano del team pavese.

Durante il corso del quarto periodo Scalvini subisce un fallo scatenando le proteste dell’allenatrice avversaria, la quale afferma: “Ma come fai a fischiare fallo? Ci sono 102 kg di differenza fra le due“. La frase (legittimamente) non è piaciuta alla diretta interessata che ha dunque chiesto spiegazioni alla coach dell’ABA. Quest’ultima ha reiterato le sue affermazioni, Scalvini allora ha chiesto tutela agli arbitri e per tutta risposta è stata espulsa lei stessa, mentre nessuna sanzione è stata comminata alla guida tecnica della squadra di Legnano.

L’ABA ha poi vinto 41-56 ma per Federica Scalvini le beffe non sono finite. Dopo insulti, espulsione e sconfitta, si è beccata anche una giornata di squalifica. Il Giudice Sportivo, sulla base del rapporto dei due fischietti, ha ritenuto di doverle far saltare il prossimo match “per comportamento offensivo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco e per comportamento irriguardoso nei confronti degli arbitri e per tenuto conto dell’aggravante relativa alla carica di capitano della squadra”, come si legge sul sito della FIP.

La giocatrice ha raccontato l’accaduto tramite il suo profilo Facebook, sottolineando come la gravità dei fatti sia amplificata sia “perché la persona che ha pronunciato queste parole ha un ruolo educativo nei confronti di giovani atlete” sia “considerando l’attenzione che nell’ultimo periodo è stata posta sulla violenza di genere”. Infine un’amara constatazione: “Inutile riempire i campi di striscioni e segni rossi sul viso, se poi accettiamo questi tipi di atteggiamenti”.