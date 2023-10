Bogdanovic scherza con Gallinari: “Non hai vinto niente… tranne i soldi”

Bogdan Bogdanovic, fenomeno della Serbia che ha recentemente vinto l’argento alla FIBA Basket World Cup 2023, ha partecipato al podcast ‘A CRESTA ALTA’ di Danilo e Federico Gallinari.

Federico l’ha introdotto dicendo che ha vinto un’EuroLega con il Fenerbahce prima di andare in NBA e Gallinari ha scherzato con Bogdanovic dicendo che non ha vinto nulla nella sua carriera. Peccato che il serbo sia a piena conoscenza del palmares del Gallo che, al netto di qualche premio individuale quando era ancora all’Olimpia Milano, tipo l’MVP della Serie A, non ha mai portato a casa trofei di squadra:

Gallinari: “Ma cos’ha vinto questo ragazzo? Non ha vinto niente!”.

Bogdanovic: “Danilo si è messo davanti alla telecamera e ha iniziato a parlare di se stesso… lui non ha vinto niente, tranne i soldi, quelli sì”.

Gallinari e Bogdanovic hanno entrambi lo stesso sogno: vincere un titolo NBA. Difficilmente però ci riusciranno quest’anno perché gli Washington Wizards e gli Atlana Hawks non partono con quell’ambizione, anche se l’NBA ogni tanto ci regala delle sorprese.

La speranza è che l’italiano e il serbo possano soddisfare il loro desideri presto e poi tornare immediatamente in EuroLega.

