Bol Bol sbarca nelle Filippine: stipendio SHOCK e bonus milionario

Il mondo del basket filippino è stato scosso da una notizia clamorosa: Bol Bol, ex lungo NBA e figlio della leggenda Manute Bol, giocherà nella Philippine Basketball Association nelle Filippine. E le cifre del suo contratto stanno già facendo discutere.

L’arrivo dell’ex giocatore dei Phoenix Suns rappresenta uno degli ingaggi più mediatici degli ultimi anni nella lega asiatica.

TNT Tropang 5G punta tutto su Bol Bol

La squadra TNT Tropang 5G ha scelto Bol Bol come import ufficiale per la Commissioner’s Cup della stagione 2025-26, decidendo di investire pesantemente mentre lo storico rinforzo Rondae Hollis-Jefferson continua il recupero dopo la rottura del tendine d’Achille.

Portare un talento con esperienza NBA nelle Filippine non è solo una mossa tecnica, ma anche commerciale e d’immagine: Bol arriva con sei stagioni nella miglior lega del mondo e un enorme richiamo mediatico.

Nell’ultima stagione NBA (2024-25) con i Phoenix Suns ha prodotto 6,8 punti di media e 2,9 rimbalzi in 12,4 minuti a partita. Numeri da role player, ma sufficienti per renderlo una superstar nel contesto della PBA.

Lo stipendio sorprende: quanto guadagnerà davvero

Secondo l’insider filippino Snow Badua, riportato da Spin.ph, Bol Bol avrebbe firmato un contratto da 120.000 dollari al mese. Una cifra enorme per gli standard della lega.

Ma il dettaglio più impressionante riguarda i bonus: se TNT riuscirà a difendere il titolo della Commissioner’s Cup, il lungo riceverà un premio pari a cinque volte lo stipendio mensile, trasformando l’accordo in un potenziale affare milionario.

Considerando che il torneo durerà circa quattro mesi, Bol potrebbe superare il milione di dollari complessivi.

Dalla NBA alla nuova sfida asiatica

Il passaggio nelle Filippine arriva dopo una carriera NBA iniziata nel 2019, quando Bol Bol fu scelto con la pick numero 44 al Draft.

Da allora ha accumulato oltre 10,5 milioni di dollari di guadagni in carriera, inclusi i 2,08 milioni percepiti nell’ultima stagione a Phoenix — circa 170.000 dollari al mese, non molto lontani dall’attuale stipendio nella PBA.

Una scelta che dimostra come le leghe internazionali stiano diventando sempre più competitive anche dal punto di vista economico.

Perché l’arrivo di Bol Bol può cambiare la PBA

L’ingaggio non è solo spettacolo: può cambiare gli equilibri del campionato. Con la sua combinazione unica di altezza, mobilità e tiro da fuori, Bol Bol potrebbe dominare la Commissioner’s Cup e costruire una nuova identità cestistica lontano dalla NBA. Per TNT Tropang 5G l’obiettivo è chiaro: confermare il titolo e trasformare l’ex NBA in una nuova icona del basket filippino. E se le aspettative verranno rispettate, questa potrebbe diventare una delle operazioni più riuscite nella storia recente della PBA.

Range check! 🎯 Walang patid ang paghahanda ni Bol Bol para sa nalalapit na Commissioner’s Cup. Kabilang dito ang paghasa sa 4-point line ng PBA! 👀#Tropang5G pic.twitter.com/S5q3dbQrhs — TNT Tropang 5G (@TNTTropang5G) February 22, 2026

