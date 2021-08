Bol Bol sta dominando la Summer League di Las Vegas

Bol Bol si appresta a cominciare la sua terza stagione in nba. Fino a questo momento la sua carriera nella Lega non è stata proprio indimenticabile: il centro dei Denver Nuggets ha giocato appena 7 partite nel 2019-20, mentre nella scorsa stagione è stato impiegato in 32 volte (di cui 2 da titolare).

Per Bol le cifre chiaramente sono decisamente basse: 2.8 punti e 1.1 rimbalzi di media in carriera.

Alla Summer League di Las Vegas il giocatore figlio d’arte si sta prendendo però la sua rivincita: nelle due vittorie ottenute dai Nuggets ha realizzato due ottime prestazioni. Contro gli Heat, all’esordio, Bol ha chiuso con 21 punti, mentre nella vittoria su Boston ha realizzato addirittura 26 punti (8/12 al tiro, 3/4 dall’arco), a cui ha aggiunto 9 rimbalzi.