Bol Bol trova squadra fuori dalla NBA

Sono lontani i tempi in cui Bol Bol veniva paragonato, in quel caso da Shaquille O’Neal, a Victor Wembanyama. Mentre il francese domina la NBA portando gli Spurs ai vertici della classifica, il figlio d’arte di Manute Bol è costretto a lasciare la Lega dopo diversi mesi da free agent. È notizia di oggi la firma di Bol Bol con i TNT Tropang 5G, nel campionato filippino.

Nella sua ancora breve carriera, Bol è stato scelto al Draft 2019 con la 44° chiamata assoluta giocando poi 202 partite in NBA tra Denver Nuggets, Orlando Magic e Phoenix Suns. Il giocatore, 26 anni, ha mantenuto 6.2 punti di media nella sua esperienza in NBA.

