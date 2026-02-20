Sono lontani i tempi in cui Bol Bol veniva paragonato, in quel caso da Shaquille O’Neal, a Victor Wembanyama. Mentre il francese domina la NBA portando gli Spurs ai vertici della classifica, il figlio d’arte di Manute Bol è costretto a lasciare la Lega dopo diversi mesi da free agent. È notizia di oggi la firma di Bol Bol con i TNT Tropang 5G, nel campionato filippino.
Nella sua ancora breve carriera, Bol è stato scelto al Draft 2019 con la 44° chiamata assoluta giocando poi 202 partite in NBA tra Denver Nuggets, Orlando Magic e Phoenix Suns. Il giocatore, 26 anni, ha mantenuto 6.2 punti di media nella sua esperienza in NBA.
Kylor Kelley and Bol Bol have both signed with teams in the Philippines. https://t.co/3qHtKFTZSM
— Marc Stein (@TheSteinLine) February 20, 2026
- Bol Bol trova squadra fuori dalla NBA - 20 Febbraio 2026
- Andrea Bargnani: “Ho smesso presto di giocare, potevo ricominciare ma non ho rimpianti” - 20 Febbraio 2026
- Lo strano caso di Darryn Peterson, possibile prima scelta al Draft che gioca solo fino a metà partita - 19 Febbraio 2026