Certe volte succedono cose inspiegabili, altre volte inspiegabilmente inaspettate. Per esempio, probabilmente mai avremmo pensato di scrivere di una Patrona su un sito di pallacanestro eppure esiste la Patrona del basket.

Prima del match vinto ieri dalla Virtus Bologna contro la NutriBullet Treviso, Don Massimo Vacchetti ha consegnato la Patrona del basket a Luca Baraldi e Paolo Vazzoler, i due rappresentanti delle rispettive compagini:

Come potete vedere anche dalle reazioni e dai tanti commenti sotto al posto, i fedeli sono rimasti particolarmente contenti dell’iniziativa del prete bolognese, che ha deciso di condividere e documentare il tutto via social network.

Chissà se magari la Patrona del basket potrà essere di buon auspicio per entrambe le squadre italiane. La Virtus deve cercare di risollevarsi in EuroLega e provare a tornare a vincere lo Scudetto; Treviso vuol vivere una stagione tranquilla, magari con anche una partecipazione alle Final Eight di Coppa Italia e ai Playoff. Entrambi gli obiettivi non sono semplici ma quando hai la Patrona del basket dalla tua parte tutto è possibile.

