Bologna trionfa sull’EA7 Milano: Belinelli e Morgan trascinano la Virtus

Virtus Segafredo Bologna – Olimpia EA7 Milano 86-80

(20-25; 18-9; 25-25; 23-21)

La Virtus Segafredo Bologna conquista una preziosa vittoria contro l’EA7 Emporio Armani Milano, imponendosi per 86-80 in un match intenso e combattuto fino all’ultimo minuto. Marco Belinelli e Noah Morgan sono stati i protagonisti della serata, guidando la squadra di coach Luca Banchi a un successo fondamentale nella corsa al vertice della Serie A.

Primo tempo: equilibrio e sorpassi continui

Milano parte forte con Nikola Mirotic, autore di due triple immediate, e con l’accelerazione di Fabien Causeur che porta l’Olimpia sull’1-8. La reazione bolognese non tarda ad arrivare: Alessandro Pajola si carica la squadra sulle spalle, supportato da Gora Camara e Marco Belinelli, che riportano la Segafredo a contatto sull’8-10. Dopo un nuovo strappo di Milano con Mirotic e Zach LeDay, la Virtus trova in Daniel Hackett l’uomo chiave per pareggiare i conti sul 17-17.

Nel secondo quarto, un parziale di 18-2 in favore della Virtus cambia l’inerzia del match. Morgan e Cordinier colpiscono da tre punti, mentre Tornike Shengelia e Amedeo Tessitori dominano nel pitturato, portando Bologna sul 38-34 prima dell’intervallo.

Secondo tempo: la Virtus prende il largo

Al rientro dagli spogliatoi, Bologna mette il turbo con Belinelli, che infila due triple consecutive, e con la fisicità di Shengelia e Diouf sotto canestro. La Segafredo vola sul 50-38, ma l’Olimpia non molla e con LeDay, Tonut e Mirotic ricuce lo svantaggio fino al 52-51.

Il botta e risposta continua: Mirotic completa il riaggancio sul 55-55, ma Belinelli si conferma micidiale dall’arco e, con due bombe consecutive, riporta la Virtus a +5. Milano prova a restare in scia con Ricci e Gillespie, ma la Segafredo mantiene il controllo con un Morgan ispirato e con le giocate in velocità di Hackett.

Negli ultimi minuti, la Virtus Bologna sfrutta alcuni errori offensivi dell’Olimpia EA7 Milano e allunga sul 82-72 grazie al contributo di Diouf in contropiede. Milano tenta l’ultimo assalto con una tripla di Nico Mannion, ma la Segafredo gestisce il vantaggio e chiude il match con il punteggio finale di 86-80.

Virtus Bologna: Belinelli 19, Morgan 16, Shengelia 15, Diouf 10, Hackett 9, Cordinier 8.

Olimpia Milano: Mirotic 22, LeDay 17, Tonut 9, Brooks 9, Mannion 9.

QUI le stats complete del match.