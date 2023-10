Una voce di mercato ricorrente scuote il mondo NBA.

Secondo diverse voci di corridoio, Joel Embiid vorrebbe lasciare i Philadelphia 76ers e unirsi ai New York Knicks. Sarebbe un altro duro colpo alla stabilità dei Sixers, alle prese con una pre-season molto tesa a causa dei mal di pancia di James Harden che attualmente non si sta allenando con i compagni.

A parlare della voce Chris Broussard nel corso della sua trasmissione First Things First su Fox Sports. La notizia è stata ripresa dai principali media statunitensi e da Sportando in anteprima per l’Italia.

Does Joel Embiid want to go to the Knicks? 😳

— @Chris_Broussard says there is “scuttlebutt” around the league that he does: pic.twitter.com/akhpGBCeD4

— First Things First (@FTFonFS1) October 19, 2023