Bonn spia il timeout di Malaga, Kendrick Perry: “Non sono sicuro che tutto ciò sia legale”

Durante la semifinale della Final Four di Basketball Champions League del 2023 tra i padroni di casa dell’Unicaja Malaga e il Telekom Baskets Bonn, un tifoso è riuscito a filmare la panchina tedesca mentre guardava il timeout di Ibon Navarro e ha condiviso i video su Twitter e questo non è piaciuto a Kendrick Perry.

Acojonante esto, asistente del Bonn con la retransmisión para ver los TM de Unicaja. pic.twitter.com/WcYjM6RsHs — SoldadosOkouo (@SoldadosOkouo) May 12, 2023

Dopo la cerimonia di premiazione in cui è stato nominato nella All-BCL Second Team, Kendrick Perry ha parlato con Eurohoops dell’intera questione, esprimendo la sua opinione sulla disputa:

“Mi ha colto di sorpresa questa situazione, non sono sicuro che tutto ciò sia legale. Ma se lo è, forse dovremmo ridefinire ciò che è legale. Immagino che vada bene, ma ci viene insegnato a imparare a vincere e perdere con dignità. Finché non interferisce con la regola, è quello che è. È solo un peccato”, ha detto per primo.

“Se è nel regolamento, rende un disservizio al gioco del basket, a Bonn come squadra, perché sono una buona squadra molto capace di battere chiunque, come hanno dimostrato durante la stagione. È stato davvero un peccato vedere queste tattiche utilizzate in un match così cruciale e lo capisco, la posta in gioco è molto alta e vuoi vincere in ogni modo possibile. Essendo una persona a cui piace la purezza del gioco, non mi è sembrato giusto”.

