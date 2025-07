Borisa Simanic prende male la mancata convocazione: “Grazie Serbia. Ti ho dato un rene, mi hai umiliato”

Borisa Simanic, al Mondiale 2023 in Cina, riportò un grave quanto insolito infortunio durante la partita della sua Serbia contro il Sud Sudan. Dopo uno scontro di gioco con Nuni Omot, Simanic ha dovuto lasciare il campo in preda ad un grande dolore: ricoverato in ospedale, in meno di una settimana fu sottoposto ad un intervento chirurgico per la rimozione di un rene. Ovviamente il giocatore fu costretto ad un lungo stop, tornando in campo solo a settembre 2024 con l’Igokea, squadra con cui ha disputato l’ultima stagione in ABA League segnando 8.7 punti di media.

Nelle scorse ore Simanic ha ricevuto notizia dalla Federazione che Vladimir Pesic non l’ha inserito nella lista di pre-convocati per EuroBasket 2025 che verrà ufficializzata nelle prossime ore. Il giocatore non l’ha presa bene, e ha pubblicato nelle sue storie Instagram un messaggio chiaro e rancoroso: “Grazie Serbia. Ti ho dato un rene, gloria e gioia e tu mi hai restituito umiliazione e tristezza!”.

Con la maglia della Serbia, Borisa Simanic ha vinto l’argento proprio in quel Mondiale in cui si fece male nel 2023.

Foto: FIBA