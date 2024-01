Bortolani e Hall ridanno il sorriso all’EA7 Milano! Il Bayern Monaco non gioca il 4° quarto e perde male

Olimpia EA7 Emporio Armani Milano – FC Bayern Monaco 76-62

(19-12; 15-15; 16-20; 26-15)

Un quarto quarto praticamente perfetto dell’Olimpia EA7 Milano ha regalato il successo contro il Bayern Monaco grazie all’insolita coppia composta da Devon Hall e Giordano Bortolani, autori di 31 punti in due. Con questo successo l’Olimpia è riuscita a raggiungere i bavaresi in classifica e ora possono guardare con un po’ più di positività la classifica.

1° tempo

Buon inizio dell’EA7 Milano contro il Bayern Monaco, guidata da Alex Poythress, che comincia segnando 8 del 14 punti di squadra: 14-8 all’8′. I meneghini arrivano a +9 con il canestro da due di Diego Flaccadori ma i liberi di Sylvain Francisco fissano il punteggio sul 19 a 12 per l’Olimpia alla prima pausa obbligatoria della contesa.

Il secondo quarto parte molto bene per i bavaresi: 8 a 2 di parziale e -1 dopo 3 minuti di gioco. Le Scarpette Rosse però sono belle allacciate e Bortolani e Hines portano i biancorossi di casa ad avere la doppia cifra di margine. Nella seconda metà di secondo quarto si segna veramente molto poco e all’intervallo lungo l’Olimpia guida 34 a 27 in una gara tutt’altro che godibile.

2° tempo

Al ritorno dagli spogliatoi la situazione non si sblocca perché entrambe le squadre fanno fatica a trovare la via del canestro: 42 a 35 Milano al giro di boa del periodo. Il Bayern inizia a mettere la palla nel cesto con maggiore regolarità e trova la parità a quota 47 con i liberi di Francisco. Solo la tripla di un più che positivo di Devon Hall da 19 punti alla fine ha permesso all’Olimpia di chiudere sopra di un possesso pieno all’ultima pausa obbligatoria, 50 a 47.

Nel quarto quarto c’è solo una squadra in campo e, per la gioia dei tifosi presenti al Mediolanum Forum di Assago, è quella di casa. L’EA7 Milano prende subito il largo contro il Bayern Monaco grazie a Giordano Bortolani (12 punti, career high in EuroLega, 23 in una settimana europea) e il già citato Hall. Alla fine gli italiani portano a casa il successo con il punteggio di 76 a 62 e riescono anche a ribaltare la differenza canestri dopo la sconfitta rocambolesca dell’andata all’Audi Dome di Monaco di Baviera.

Olimpia Milano: Poythress 10, Bortolani 12, Tonut 2, Melli 3, Napier 5, Kamagate 0, Ricci 6, Flaccadori 8, Hall 19, Caruso 0, Hines 6, Voigtmann 5. All. Ettore Messina.

Bayern Monaco: Weiler-babb 2, Francisco 6, Edwards 10, Giffey 0, Bonga 4, Bolmaro 9, Lucic 7, Obst 3, Ibaka 16, Harris NE, Brankovic 2, Booker 3. All. Pablo Laso.

