Boston Celtics, arrivano aggiornamenti su Kristaps Porzingis e non sono buoni

In Gara-4 del primo round tra Boston Celtics e Miami Heat, i biancoverdi hanno perso Kristaps Porzingis per un infortunio muscolare. Gli esami hanno rivelato uno stiramento al muscolo soleo destro, con tempi di recupero difficilmente stimabili con precisione. Si tratta dello stesso infortunio subito da Giannis Antetokounmpo il 10 aprile: il greco da allora non è ancora rientrato, saltando le ultime 3 gare di stagione regolare e tutta la serie contro Indiana finora.

Prima di Gara-5 di questa notte, Chris Haynes ha provato a dare una timeline più precisa. Secondo il giornalista di TNT, Porzingis dovrebbe rientrare per le eventuali Finali di Conference. Vale a dire che non solo il lettone ha saltato la gara di stanotte, ma sicuramente non giocherà nella Semifinale di Conference contro la vincente della serie tra Cleveland e Orlando. Boston ha chiuso la RS col miglior record dell’intera NBA, quindi in ogni caso partirà favorita anche al prossimo turno. Chissà però che l’assenza di Porzingis, 20.1 punti e 7.2 rimbalzi di media quest’anno, non possa pesare davvero.

In stagione, Kristaps Porzingis ha disputato 57 partite su 82, anche un buon numero se consideriamo che, dalla stagione 2016-17, solo una volta ne ha disputate di più (lo scorso anno, 65 con Washington).