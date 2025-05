Boston Celtics, doccia GELATA: Jayson Tatum si è rotto il tendine d’Achille

Le condizioni di Jayson Tatum avevano preoccupato i Boston Celtics già ieri notte, subito dopo la fine di Gara-4 che aveva sancito il vantaggio di New York per 3-1 nella serie. La star dei Celtics era uscita dal campo in sedia a rotelle e la situazione era sembrata subito molto seria. Per quasi 24 ore i tifosi hanno tenuto il fiato sospeso, mentre le notizie di uno spogliatoio più che silenzioso dopo la sconfitta iniziavano a circolare. Ora è arrivato anche l’annuncio: come si temeva, Tatum si è rotto il tendine d’Achille e la sua stagione è terminata.

Jayson Tatum was helped off the court late in Game 4 after an apparent leg injury on this play. pic.twitter.com/UF8D4mxqlo — ESPN (@espn) May 13, 2025

Tatum si è operato già in queste ore e nelle prossime settimane inizierà il periodo riabilitativo, ma si tratta dell’infortunio più grave che può subire uno sportivo. I tempi di recupero sono stimati tra gli 8 e i 12 mesi, quindi il giocatore dei Celtics salterà sicuramente anche buona parte della prossima stagione. Questa notizia mette ovviamente Boston ancora più in difficoltà, in primis in questa serie ma in secondo luogo anche in estate. Nelle ultime settimane si era parlato di una possibile rivoluzione del roster per abbassare il monte salari, ampiamente sopra il cap: un bilancio difficilmente sostenibile per diversi anni. Ora, con l’assenza di Tatum, una partenza di troppo rischia di essere letale per le ambizioni di Boston nella prossima stagione.

Boston Celtics star Jayson Tatum tore his right Achilles tendon and underwent surgery today. pic.twitter.com/WPLKOf6YzV — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 13, 2025

Jayson Tatum chiude la sua stagione con la sua migliore prestazione in questi Playoff: 42 punti con 16/28 al tiro che però non sono bastati ad evitare il KO dei Celtics.