Boston Celtics, Robert Williams III rischia 3 mesi di stop

Non c’è pace in questi giorni per i Boston Celtics, che hanno annunciato ieri la sospensione per un anno di coach Ime Udoka. La vicenda andrà sicuramente chiarita, innanzitutto per capire se la relazione tra i due fosse al 100% consensuale anche da parte della donna o, come si è vociferato, ci fossero delle sorta di molestie nei suoi confronti. Intanto però i Celtics, oltre a Udoka, hanno perso anche Robert Williams III. Oggi il centro biancoverde si è operato al ginocchio per risolvere i numerosi problemi avuti negli ultimi mesi: inizialmente erano previste 4-6 settimane di stop, invece saranno 8-12.

Williams rischia quindi di rientrare addirittura a fine 2022, saltando un paio di mesi di stagione regolare. I Celtics, una contender dopo le ultime Finals raggiunte, partiranno con tante incognite.

#NEBHInjuryReport Robert Williams underwent a successful arthroscopic procedure to remove loose bodies and address swelling in his left knee. Williams is expected to return to basketball activities in 8-12 weeks. — Boston Celtics (@celtics) September 23, 2022