Boston Celtics, subito estensione per Josh Richardson: i dettagli

Josh Richardson è arrivato ai Boston Celtics il mese scorso, nella trade che ha portato Moses Brown a Dallas. La guardia è stata assorbita per la maggior parte del suo stipendio grazie alla Trade Exception generata circa un anno fa con la cessione di Gordon Hayward.

Boston, che nel backcourt in questa offseason ha sostituito Kemba Walker con Dennis Schroder, ha comunque deciso di puntare su Richardson, che sarà il backup di Jaylen Brown. Il giocatore ha subito prolungato il suo contratto, che scadeva nel 2022, per un altro anno. In questo modo Richardson guadagnerà 24 milioni di dollari complessivi nelle prossime due stagioni: 11.6 in quella che sta per iniziare e 12.4 nella prossima.

New Boston Celtics G/F Josh Richardson has agreed to a one-year extension that pays him $24 million over the next two seasons, agent Erik Kabe of @BDA_Sports told @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 23, 2021

Nella scorsa stagione a Dallas, Richardson ha mantenuto 12.1 punti di media, il dato più basso per lui dal 2016-17.