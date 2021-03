Boston Celtics, Tristan Thompson è già in uscita?

Proseguono senza sosta i rumors di mercato intorno ai Boston Celtics, una delle squadre che potrebbero muoversi alla trade deadline vista la deludente prima parte di stagione. Se i biancoverdi negli ultimi giorni sono stati protagonisti di voci per quanto riguarda il mercato in entrata, con i nomi di Nikola Vucevic, Jerami Grant, LaMarcus Aldridge e John Collins tutti finiti in orbita Celtics, ora sembra che potrebbe esserci invece addirittura un lungo in uscita.

Secondo Yahoo!Sports, Boston starebbe pensando di cedere Tristan Thompson per la giusta offerta, e in particolare i Toronto Raptors sembrerebbero interessati. Thompson è arrivato in free agency solo la scorsa offseason dopo diversi anni a Cleveland, ma non ha convinto fin qui producendo solo 7.9 punti e 8.3 rimbalzi di media a Boston. Il contratto del giocatore non è pesante, 19 milioni di dollari in 2 anni (il prossimo è una Player Option).

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.