Boston Celtics venduti per una cifra MONSTRE: ecco chi è il nuovo proprietario

Dopo mesi di trattative, oggi è stato trovato un accordo per la cessione dei Boston Celtics da parte del gruppo di proprietari precedenti, tra cui i più famosi sono Wyc Grousbeck e Steve Pagliuca. La franchigia campione NBA in carica è stata venduta per la cifra record di 6.1 miliardi di dollari ad un altro gruppo di investitori guidato da Bill Chisholm, a capo di Symphony Technology Group.

Chisholm è nativo di Georgetown, una piccola cittadina del Massachussets, ed è un grande tifoso degli stessi Celtics. Nel 2002 ha co-fondato Symphony Technology Group, un fondo di investimento con sede in California.

La cordata di investitori comprende anche Rob Hale, già proprietario di minoranza dei Celtics, e Bruce Beal Jr. “Il processo di acquisto dei Boston Celtics ha avuto inizio 50 anni fa, quando per il mio 7° compleanno andai a vederli dal vivo. Da allora non me ne sono mai separato, sono un grande fan. Sanguino verde” ha dichiarato Chisholm a ESPN.

La cifra da capogiro sborsata per l’acquisto dei Celtics è un nuovo record per lo sport americano: ha superato la cessione dei Washington Commanders, squadra NFL, nel 2023 per 6.05 miliardi di dollari. Mentre ha eclissato il primato della NBA, che finora apparteneva ai Phoenix Suns, ceduti due anni fa per 4 miliardi di dollari.

Wyc Grousbeck rimarrà nei Celtics come CEO per i prossimi 3 anni, su precisa richiesta di Chisholm.

“Il mio approccio è vincere e appendere stendardi. Sia nel breve che nel lungo periodo. Abbiamo parlato un paio di volte con Brad [Stevens, ndr] e siamo allineati sui nostri obiettivi, sull’estendere la finestra di questa squadra. Il piano che hanno in mente Wyc e Brad ha perfettamente senso secondo me” ha continuato il nuovo proprietario.