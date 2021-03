I Boston Celtics potrebbero decidere di intervenire sul mercato per modificare il proprio roster, cosa che nella gestione di Danny Ainge è avvenuta molto raramente a stagione in corso.

L’andamento altalenante di queste settimane, però, potrebbe spingere il front office biancoverde a muoversi nel tentativo di dare più continuità ai risultati. In particolare, secondo The Athletic, ci sono due nomi sul taccuino della dirigenza di Boston: in cima alla lista c’è Jerami Grant, passato ai Detroit Pistons durante la off-season, autore di una stagione da 23 punti di media che lo rende il favorito per il premio di Most Improved Player.

Un’altra pista, per il momento meno calda, è quella che porta Nikola Vucevic, centro degli Orlando Magic, fresco di convocazione per l’All Star Game.

