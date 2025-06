Boston compie un’altra importante cessione: Kristaps Porzingis agli Atlanta Hawks

I Boston Celtics continuano nell’opera di rivoluzione anticipata già nei mesi scorsi per quest’estate. Dopo aver ceduto ieri Jrue Holiday ai Portland Trail Blazers, i biancoverdi hanno trovato l’accordo con Atlanta Hawks e Brooklyn Nets per una trade a tre squadre che, di base, consente loro di liberarsi di Kristaps Porzingis, parte della squadra che nel 2024 aveva vinto il titolo NBA.

Come riportato da Shams Charania, i Celtics riceveranno Georges Niang e una scelta del secondo turno. Porzingis andrà invece ad Atlanta insieme ad una scelta del secondo turno, mentre gli Hawks gireranno Terance Mann e la scelta #22 ai Nets. Per riassumere:

Boston riceve: Georges Niang, una scelta del secondo turno

Atlanta riceve: Kristaps Porzingis, una scelta del secondo turno

Brooklyn riceve: Terance Mann, la scelta #22 al Draft 2025

Il parziale smantellamento del roster da parte dei Celtics era atteso per questioni salariali: era infatti impossibile mantenere a libro paga Jayson Tatum, Jaylen Brown, Jrue Holiday, Kristaps Porzingis e Derrick White, tutti con uno stipendio superiore ai 28 milioni di dollari a stagione. Boston era di quasi 50 milioni di dollari sopra il second apron, il che significa che avrebbe dovuto pagare (di nuovo) un’ingente luxury tax. Le cessioni di Holiday e di Porzingis, che portano i biancoverdi sotto la soglia del second apron, permetteranno ai Celtics di risparmiare circa 180 milioni di dollari di tassa.

Kristaps Porzingis, che durante gli ultimi Playoff ha avuto seri problemi fisici, ha un contratto in scadenza nell’estate 2026 che permetterà agli Hawks di liberare circa 30 milioni di dollari di spazio salariale. Anche Niang scade nel 2026, ma il suo contratto occupa solo 8.5 milioni di dollari.