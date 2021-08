Boston e Sacramento giocheranno la finale della Summer League

Saranno i Boston Celtics e i Sacramento Kings le due squadre che si sfideranno al “Championship game” per il titolo della Summer League di Las Vegas.

La gara è in programma martedì 17 e vedrà affrontarsi due delle quattro squadre ancora imbattute. Boston ha vinto contro Hawks, Pacers, Magic e 76ers, mentre Sacramento ha battuto in ordine Hornets, Wizards, Grizzlies e Mavs.

Sarà una partita ricca di protagonisti: Payton Pritchard è sicuramente il giocatore più atteso dopo la prestazione realizzata in una partita del Portland Pro-Am. Il sophomore dei Celtics ha chiuso con 20.3 punti, 8.7 assist e 5.7 rimbalzi di media, tirando con il 57% dall’arco in 3 partite. Un altro giocatore che è stato in grado di mettersi in mostra è Aaron Nesmith, anche lui scelto al draft lo scorso anno: quasi 19 punti e 6.3 rimbalzi a partita dopo 4 gare.

Lato Kings non mancano chi si è saputo distinguere. Jahmi’us Ramsey, il miglio realizzatore di Sacramento, ha realizzato oltre 16 punti di media, ma c’è molta attesa anche per Davion Mitchell. Per il rookie 11.3 punti e 5.5 assist di media, anche se si è distinto soprattutto per le sue doti difensive.

DEFENSE 🔒 Davion Mitchell forces the turnover on NBA TV! #NBASummer pic.twitter.com/6A7KBFg7Fm — NBA (@NBA) August 9, 2021